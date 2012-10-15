На торгах в понедельник для пары EUR/USD важно преодолеть сопротивление 1,3060 - эксперт

На валютных торгах в понедельник, 15 октября, для пары EUR/USD важным будет преодоление сопротивления 1,3060, затем возможен уровень 1,32. С другой стороны, пробитие поддержки 1,2840 также может спровоцировать движение вниз в область 1,2610, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в Великобритании во вторник будут опубликованы цифры по потребительской инфляции, в среду Банк Англии предоставит протоколы последнего заседания Комитета по монетарной политике, после чего выйдет отчет по розничным продажам. Все эти события могут существенно повлиять на динамику фунта. С позиций технического анализа, в случае продолжения движения вниз, важными уровнями поддержки станут 1,5960 и 1,5850. Преодолеть их без коррекции у стерлинга вряд ли получится.

Японская иена в отсутствие важных новостей продолжит колебаться в диапазоне 77,60–78,80.

Основным событием текущей недели, способным оказать существенное влияние на позиции доллара, станет выход данных по розничным продажам в США, запланированном на 15 октября. Любое усиление макроэкономической статистики будет восприниматься с позитивом для американской валюты, повышая шансы на то, что ФРС может постепенно начать сворачивать нетрадиционные методы смягчения денежно-кредитной политики.

В то же время, экономика Германии в последнее время чувствует себя очень неуверенно. Важными для валютного рынка также станут данные по Индексам делового оптимизма в Германии от центра экономических исследований ZEW 16 октября.