Межбанк открылся ростом котировок – 8,1370/8,1465 грн/долл.

В понедельник, 15 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,1370/8,1465 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2619/23, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5140/10,5280. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2925/27 (пятница – 1,2934/36).

В пятницу, 12 октября, Нацбанк на рынок не выходил.