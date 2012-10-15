Киевская таможня за 9 месяцев сократила поступления в бюджет на 11% – до 18,6 млрд грн

Киевская региональная таможня за 9 месяцев 2012 года уменьшила поступления в бюджет на 11% – до 18,6 млрд грн, по сравнению с аналогичный периодом 2011 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской региональной таможни. При этом, по информации таможенников, на 6% увеличилось количество предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность – до 8 377 субъектов. Выросло количество оформленных деклараций – до 270 тысяч.

По информации столичных таможенников, за 9 месяцев в Украину импортировались товары из 177 стран.

Как сообщал УНИАН, Государственная таможенная служба Украины в январе-августе 2012 года в целом недовыполнила план поступлений в бюджет на 1,3%, перечислив всего 83,1 млрд грн.

Основная причина недовыполнения статьи доходов таможенной службой – «недостаточный прирост таможенных платежей по импорту».

После вступления в действие Таможенного кодекса наблюдается увеличение налоговой нагрузки на 1 грн контрактной стоимости товаров, с которой уплачиваются таможенные платежи. Так, в январе-мае 2012 года такая нагрузка составляла 26,4 копейки на 1 грн контрактной стоимости. В июне-августе она выросла до 27,3 коп.