Украина за продление действующей программы с МВФ, а не разработку новой

Украина считает целесообразным продление действующей программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), которая была начата в 2010 году, а не разработку новой. Такая позиция делегации Украины была заявлена в ходе пленарного заседания Совета управляющих МВФ и Всемирного банка, которое состоялось 12 октября в Токио, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

“Представители Украины считают, что более целесообразным является продолжение действующей программы кредитования "стэнд-бай", чем подготовка и разработка новой программы сотрудничества с МВФ. В Украине рассчитывают на приезд до конца 2012 года миссии МВФ для обсуждения продления действия программы "стэнд-бай", - говорится в сообщении.

Украинскую делегацию возглавил председатель Нацбанка Сергей Арбузов (управляющий от Украины в МВФ), в ее состав вошли министр финансов Юрий Колобов (заместитель управляющего от Украины в МВФ), министр экономического развития и торговли Петр Порошенко, заместитель председателя Национального банка Украины Игорь Соркин, председатель правления "Укрэксимбанк" Николай Удовиченко.

Напомним, что продолжаются переговоры Украины с МВФ относительно продолжения программы сотрудничества.

После одобрения двухлетней программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.