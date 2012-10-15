ГНСУ: 98% налогоплательщиков НДС отправили отчет по электронной почте

Государственная налоговая служба Украины обнародовала электронный рекорд: за 9 месяцев текущего года количество плательщиков НДС, направляющих отчетность в электронном виде, достигла 98%. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

«По сравнению с прошлым годом цифра выросла в 6,6 раз», - говорится в сообщении пресс-службы. Как отмечают налоговики, такому росту способствовала возможность бесплатно получить ключ электронный цифровой подписи. При этом за время работы Центра сертификации ключей при Госналогслужбе зарегистрированы 61,1 тыс. клиентов, которым выдано 124 тыс.ключей.

Охотнее всего услугой электронной цифровой подписи, по словам налоговиков, пользуются плательщики – физические лица, которых в общей сложности зарегистрировано 38,4 тыс. человек. Им выданы 54 тыс. ключей. Юридическим лицам - 22,7 тыс. субъектов, выдано 69,9 тыс. сертификатов.

Как сообщили в Госналогслужбе, до конца года владельцы ключей электронной цифровой подписи получат право подавать отчетность в электронном виде в Пенсионный фонд и Государственный комитет статистики.

Как сообщал УНИАН, сотрудники налоговой милиции Украины по итогам работы за 9 месяцев текущего года предупредили незаконное возмещение налога на добавленную стоимость на сумму почти 1 млрд грн и изъяли из незаконного оборота товаров на сумму 650 млн грн.

Справка УНИАН. Закон Украины «Об электронной цифровой подписи» был принят Верховной Радой 22 мая 2003 года, вступил в действие с 1 января 2004 года.