Долларизация Украины достигла исторического пика

Топ-новость прошедшей недели – украинцы бьют рекорды по скупке валюты: отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты населением в сентябре, по сравнению с августом т.г., увеличилось в 2,5 раза, до 1,802 млрд долл. Этот показатель является самым большим месячным показателем с начала 2012 года и одним из самых мощных после года введения «паспортизации» валютообменных операций.

Стоит сразу подчеркнуть, что вывод о том, что в Украине обращается много доллара, - неправдив. У нас не много крутится «зеленых», а очень много. Согласно информации, представленной в расчете международной инвестиционной позиции на середину 2012 года, в нашей стране в обращение находится около 80 млрд наличных долларов США и другой зарубежной валюты. Еще год назад сумма составляла 70 млрд долл., а в 2008-ом показатель был на уровне 38 млрд.

В последнее время ряд политиков и экспертов текущую ситуацию сравнивают именно с кризисным 2008 годом. И это, мягко сказать, некорректно. Сейчас налицо «задолларизация» экономики, с чем активно борется власть. Каждый месяц этой валюты скупают все больше и больше. В 2008 году все было наоборот. Тогда в основном продавали доллар. Как результат - на руках у населения была в основном гривня. Структура депозитов - 30% в валюте, 70% - в гривне. Сейчас – 50% на 50%. В 2008 году ускоренными темпами росло валютное кредитование: доля валютных депозитов составляла 62% против 48% в гривне, сейчас - 52% в гривне и 48% - валюте. Если в 2008 году был избыток гривни, то теперь на рынке ее катастрофически не хватает, ставки по гривневым депозитам являются очень ярким примером данной тенденции.

Ситуация на сейчас - накупили валюты с запасом и еще хочется. А вот гривня в дефиците. К статистике Нацбанка - в сентябре т.г. население скупило наличной валюты на 2,9 млрд долл. – забыли добавить, что в сентябре украинцы продали этой самой наличной валюты на 1,1 млрд долл. Разница в «телодвижениях» составила 1,8 млрд. долл. Ровно год назад, в сентябре 2011-го, она была на уровне 2,1 млрд долл. Для сравнения: в сентябре 2011 года население дополнительно разместило на валютных депозитах 13 млн. долл. В текущем году за аналогичный период - 661 млн долл.

Валютная паника, которую пережил рынок в начале сентября, наложила свой отпечаток - бакс дернулся и, вроде бы, начал дорожать. Однако, резкого скачка не произошло. Поэтому прослеживается процесс перевода части гривневых депозитов в валютные. Плюс скупка «иностранцев» и размещение их на счетах. С одной стороны, население продолжает верить в «чудотворное могущество» доллара, с другой – явно устало ждать, когда же «зеленый» начнет расти. Поэтому и приходится размещать валюту на депозитах, чтобы хоть какой-то доход был от него.

Сумма скупленной населением наличной валюты, как и валюты, которая хранится на счетах украинских банков, зашкаливает все нормы. Долларизация экономики Украины достигла исторического пика. Осталось только дождаться «исторической развязки».

Утверждение, что после выборов курс гривни рухнет и доллар вообще исчезнет, - явно политизированное. Для того, чтобы курс доллара взлетел, как это было в конце 2008 года, нужна в определенном объеме гривня, а ее сейчас минимум от необходимого. В сентябре 2008 года брутто-покупка наличной валюты составила 3,8 млрд долл., вот тогда, действительно, нацвалюты было в избытке. Но если состоится массовая, причем неконтролируемая эмиссия гривни, как это было все в том же 2008 году, тогда она для скупки, без сомнения, появится.

Но ситуация на данный момент несколько другая. В 2008 году НБУ раздавал банкам гривню миллиардами, им было доступно ее скупать. Теперь же наоборот - НБУ "зажимает" нацвалюту. Совершенно иначе, в отличие от сентября 2008-го, регулятор повел себя в сентябре 2012 года.

Вспомним, когда четыре года назж спрос на валюту начал существенно расти, НБУ фактически отошел в сторону и отказался делать валютные интервенции (за сентябрь 2008 года Нацбанк скупил на межбанке всего 150 млн долл. Курс без особых проблем взлетел с 4,7 до 5,2 грн/долл.). В сентябре 2012 года Нацбанк поступил иначе: как только валютные спекулянты раскачали курс, НБУ вышел на межбанк с интервенциями и тем самым «остудил пыл» покупателей. При этом регулятор продавал не доллар, а евро и фунты. Почему НБУ не продавал доллары из золотовалютных резервов? Для того, чтобы меньше потратить их. Курс предоставил возможность сэкономить. В результате общая сумма валютных интервенций Нацбанка в сентябре т.г. составила 1,5 млрд в долларовом эквиваленте, а ЗВР сократились лишь на 746 млн. долл. – до 29,2 млрд долл. Почти такой же размер ЗВР был в Украине на начало лета текущего года.

Такое громадное количество валюты на руках у населения и в банках делает «валютные» прогнозы очень популярными. Стоит только осознавать, что роста курса уже ждут более двух лет, а он все никак не поднимается…

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)