На межбанке торги закрылись котировками 8,1510/8,1570 грн/долл.

В понедельник, 15 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1370/8,1465, к 12:00 цены выросли до 8,1490/8,1545. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1510/8,1570 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2619/23, к 12:00 цены поднялись - 0,2627/31. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2630/34.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,9800 (+0,0050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2925/27, а к 15:00 повысились до 1,2970/52.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5140/10,5280, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5630/10,5745. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 10,5705/10,5825.