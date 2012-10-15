НБУ объяснил, почему отдельные банки «отрезали» от валютного межбанка

Причиной ограничения доступа отдельных банков к валютному межбанковскому рынку стали допущенные ими нарушения требований резервирования, что предусмотрено постановлением НБУ №308 от 19 июля 2012 года. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Как сообщалось, на прошлой неделе ряд СМИ распространили информацию о том, что Нацбанк отключил ряд банков от системы подтверждения соглашений на валютном межбанке.

«Фактически те банки, нарушившие любое из требований относительно порядка формирования и хранения обязательных резервов, не могут осуществлять собственные операции по покупке иностранной валюты в течение следующего календарного месяца... С целью предотвращения таких нарушений Национальный банк Украины, руководствуясь требованиями Постановления № 308, принял решение об ограничении работы банков в Системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины НБУ», - говорится в сообщении.

В НБУ считают некорректными и не соответствующими действительности заявления касательно безосновательного отключения банков от Системы подтверждения соглашений.

Регулятор также обратил внимание на то, что ограничение работы отдельных банков на валютном межбанке касается исключительно проведения ими собственных операций и не распространяется на операции по покупке иностранной валюты, осуществляемые банками по поручению и за счет их клиентов.