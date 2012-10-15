Работники ГНСУ будут сдавать экзамены на знание налогового законодательства

18:18, 15 октября 2012
Финансы
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Государственная налоговая служба проверит своих работников на знание налогового законодательства.

Соответствующее распоряжение о проведении компьютерного тестирования подписал председатель ГНСУ Александр Клименко, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

Сегодня, 15 октября, в компьютерную сеть ГНСУ будут загружены тестовые задания и проведен пробный запуск системы. После этого начнется сдача экзаменов, которая будет длиться до 31 октября.

Проверка знаний работников службы проводится в рамках стратегии перехода от фискальной модели работы к сервисной. Таким образом, руководство налогового ведомства решило убедиться, что все сотрудники Службы соответствуют требованиям к квалификации и осведомленности относительно нормативно-правовой базы налогообложения.

После подведения итогов тестирования будет решаться судьба тех, кто не сдаст экзамен. Таким работникам придется либо пройти дополнительное обучение, либо уволиться из налоговой службы.

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