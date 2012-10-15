НБУ хочет либерализовать требования при инкассации незначительный объемов ценностей

Национальный банк Украины (НБУ) намерен предоставить банкам право самостоятельно определять уровень охранных мероприятий при инкассации незначительных объемов ценностей.

“При инкассации и перевозке валютных ценностей бронированным автотранспортом не ниже 3-го класса защиты согласно ДСТУ 3975-2000 и оборудованным техническими средствами защиты ценностей, в объемах до 500 минимальных заработных плат (с 1 октября 2012 года она составляет 1,118 тыс. грн — УНИАН) включительно руководитель банковского учреждения имеет право самостоятельно определить необходимые охранные мероприятия”, - говорится в проекте изменений к Инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей в банковских учреждениях в Украине.

Как указывается в Анализе регулятивного влияния проекта изменений к Инструкции, также обязательными требованиями являются страхование жизни инкассаторов и страхование в полном объеме перевозимых ценностей.

Согласно документу, инкассация ценностей на сумму до 5 тыс. минимальных заработных плат должна осуществляться с использованием инкассаторских сейфов и спецустройств (кейсы, контейнеры с использованием звуковой, дымовой сигнализации и т.д.) или огнестрельного оружия. Регулятор планирует разрешить перевозку сумм до 20 тыс. минимальных зарплат при наличии сейфов временного хранения ценностей и огнетсрельного оружия, а более этой суммы — при привлечении оперативного автотранспорта для сопровождения и дополнительно не менее двух инкассаторов или охранников, вооруженных огнестрельным оружием.

Как сообщал УНИАН, в текущем году в Украине было зафиксировано несколько резонансных нападений на отделения коммерческих банков.