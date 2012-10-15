Украина потратила на обслуживание и погашение госдолга почти 69 млрд грн

С начала 2012 года по 15 октября расходы по обслуживанию государственного долга Украины составили 18,224 млрд грн ( в т.ч. по внутреннему госдолгу — 12,996 млн грн, по внешнему — 5,228 млрд грн). Об этом сообщает Государственная казначейская служба.

Согласно предоставленной информации, на расходы по обслуживанию государственного долга помесячной росписью ассигнований общего фонда Государственного бюджета Украины на январь-октябрь 2012 года предусмотрено 22 507,9 млн грн.

По состоянию на указанную дату расходы по погашению государственного долга составляют 50,769 млрд грн (в т.ч. по внутреннему госдолгу — 27,05 млрд грн, по внешнему — 23,719 млрд грн). При этом на погашение госдолга помесячной росписью финансирования общего фонда на январь-октябрь 2012 года предусмотрено 58,342 млрд грн.

Поступления от государственных заимствований составили 83,886 млрд грн (в т.ч. по внутренним — 55,111 млрд грн, по внешним — 28,775 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины в четвертом квартале 2012 года планирует погасить государственные долги на 16,4 млрд грн, а привлечения в общий фонд планирует на уровне 6,9 млрд грн.

По планам министерства, ориентировочный показатель государственного долга на конец IV квартала должен составлять около 404,1 млрд грн. При этом объем внутреннего государственного долга составит 193,7 млрд грн, или 47,9%, а внешнего - 210,4 млрд грн, или 52,1%.

Согласно Государственному бюджету Украины, предельный размер государственного долга на 31 декабря 2012 года установлен на уровне 416,326 млрд грн. При этом правительство может предоставить госгарантии на 68,8 млрд грн.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 августа 2012 года составил 491,879 млрд грн, или 61,539 млрд долл., в т.ч. прямой госдолг составил 390,84 млрд грн.