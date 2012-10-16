S&P понизило рейтинги 11 испанских банков
09:01, 16 октября 2012Финансы
0
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило долгосрочные кредитные рейтинги контрагента 11 испанских банков, краткосрочные рейтинги четырех финансовых организаций, а также поместило в список на пересмотр в сторону понижения рейтинги еще шести банков, сообщается в пресс-релизе S&P.
В частности, рейтинг банка BBVA был снижен до "ВВВ-" с "ВВВ+", рейтинг Sandander - до "ВВВ" с "А-", CaixaBank - до "ВВВ-" с "ВВВ", передает "ПРАЙМ".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter