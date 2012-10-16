Панама может ввести евро в качестве основного платежного средства

Президент Панамы Рикардо Мартинелли заявил, что считает возможным ввести евро в качестве основного платежного средства страны наряду с уже имеющим этот статус американским долларом.

С 1904 года в Панаме официально существует сразу две валюты - национальный бальбоа и доллар США. Причем бальбоа имеет хождение только в виде монет, а все печатные деньги - доллары. Среди стран Латинской Америки на доллары полностью перешли Эквадор и Сальвадор, в Гватемале он официально обращается наряду с национальной валютой - кетцалем.

По словам Мартинелли, его правительство постарается выработать механизмы, которые позволят перевести экономику сразу на две наиболее распространенные мировые валюты - евро и доллар.

Свои заявления панамский лидер сделал в ходе состоявшегося визита в Германию. «Я полностью доверяю евро, а также немецкой и европейской экономикам», - сказал Мартинелли в ходе встречи в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель, мотивируя свое намерение ввести в Панаме евро, передает РИА «Новости».