На межбанке котировки продолжили рост

Во вторник, 16 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,1520/8,1600 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2634/38, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5950/10,6070. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2998/1,2300 (понедельник — 1,2925/27).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.