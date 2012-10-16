Доллар на текущей неделе может продолжить умеренно расти - эксперт

На валютном рынке поддерживать евро на текущей неделе будет ожидание того, что Испания в конечном итоге обратится за финансовой помощью: в этом случае начнет полноценную работу европейский стабилизационный механизм, что будет очень позитивно восприниматься инвесторами, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, давление на евро может оказывать выходящая позитивная макроэкономическая статистика из США. Вероятно, что из этих двух факторов более сильным окажется фактор ожидания обращения за финансовой помощью Испании, что приведет к умеренному росту стоимости евро. Уровнем поддержки для европейской валюты на международном рынке, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, будет выступать уровень 1,2850, уровнем сопротивления – 1,3070. Средний курс продажи наличного евро в Украине в этом случае будет находиться в границах 10,54–10,72 грн.

Курс безналичного доллара на текущей неделе, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, может продолжить умеренно расти на фоне роста девальвационных настроений и увеличения спроса на валюту. Это связано с приближающимися парламентскими выборами и разрастающимся долговым кризисом в еврозоне. Импортеры в этой ситуации будут наращивать объем покупки валюты. Спрос на валюту также будет генерироваться и со стороны населения. Средний курс продажи наличного доллара в Украине на неделе, вероятно, будет находиться в диапазоне 8,158–8,167 грн.

Динамика российской валюты будет определяться новостями из Испании. В случае появления сообщений, что данная страна все-таки обратиться за финансовой помощью, пусть и не сразу, рубль начнет дорожать по отношению к доллару и гривне. В противном случае, российская валюта продолжит находиться в боковом коридоре. Давление на рубль может оказать макроэкономическая статистика из США, которая может показать позитивную динамику. Прогнозный диапазон колебания среднего курса продажи наличного рубля в Украине на неделе – 0,260–0,268 грн.