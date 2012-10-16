Эксперт исключает рыночный спрос на ОВГЗ на аукционе во вторник

Рыночный спрос на предлагаемые Министерством финансов Украины облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционе во вторник, 16 октября, будет отсутствовать, при этом не исключены дружественные заявки.

Об этом говорится в комментарии специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергея Фурсы, переданном агентству УНИАН.

Он напомнил, что во вторник правительство проведет очередной аукцион по размещению ОВГЗ. Минфин предложит две серии стандартных облигаций с датой погашения 2 августа 2017 г. и 18 сентября 2019 г.

«Первый из двух октябрьских аукционов не вызывает ажиотажа на рынке. Рыночного спроса на эти бумаги не будет, впрочем, как его и не было при предыдущих размещениях длинных серий. Не исключено, что мы увидим ряд дружественных заявок, тем более скудный график аукционов на предвыборный период приводит к концентрации договорных размещений», - отмечает С.Фурса.

В целом, по его словам, вторичный и первичный рынки «остаются в коме как минимум до выборов».

Обязательным условием возрождения рынка, по мнению С.Фурсы, является снижение девальвационных ожиданий, что позволит Минфину и НБУ выпустить ликвидность на рынок.

Как сообщал УНИАН, Минфин в октябре планирует провести только два аукциона по продаже ОВГЗ - 16 и 23 октября. Инвесторам буду предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет.

На последнем сентябрьском аукционе 25 сентября Минфину удалось привлечь в государственный бюджет 780,34 млн грн.

Справка УНИАН. На 15 октября объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составлял 185,744 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 93,787 млрд грн, банков - 75,833 млрд грн, нерезидентов - 6,109 млрд грн.