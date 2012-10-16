Кабмин решил сократить количество налогов с 23 до 9 - Бродский

Глава Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаил Бродский заявил, что Кабинет министров принял решение сократить количество налогов с 23 до 9.

"Сегодня на Кабмине решили: оставить всего 9 налогов вместо 23. это сократит администрирование и отчётность", - написал он на своей странице Facebook в понедельник, 15 октября.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Сергей Тигипко заявлял, что после парламентских выборов власть проведет кардинальную реформу налогообложения, в результате которой количество налогов в Украине может быть уменьшено до 9 позиций с 23.

При этом он отметил, что на сегодняшний день уже сделано немало в сфере сокращения налоговой нагрузки на физических лиц и на бизнес. «У нас снижена налоговая нагрузка на налог с прибыли – до 21% с 25%, со следующего года ставка составит 19%, а в дальнейшем будет снижена до 16%. Ставка НДС уменьшена до 17% с 20%. Ставка налога на дивиденды в размере 5% заметно стимулирует легализацию платежей», - подчеркнул вице-премьер-министр.