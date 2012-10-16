Минфин выплатил 29,7 млн евро купонного дохода по еврооблигациям 2005 года

Министерство финансов Украины осуществило выплату купонного дохода на 29,7 млн евро по облигациям внешнего государственного займа 2005 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщалось, в октябре 2005 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа Украины на сумму 600 млн евро с погашением в 2015 году. Заимствования осуществлялись по ставке 4,95% годовых.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины в четвертом квартале 2012 года планирует погасить государственные долги на 16,4 млрд грн, а привлечения в общий фонд планирует на уровне 6,9 млрд грн.

По планам министерства, ориентировочный показатель государственного долга на конец IV квартала должен составлять около 404,1 млрд грн. При этом объем внутреннего государственного долга составит 193,7 млрд грн, или 47,9%, а внешнего - 210,4 млрд грн, или 52,1%.

Согласно Государственному бюджету Украины, предельный размер государственного долга на 31 декабря 2012 года установлен на уровне 416,326 млрд грн. При этом правительство может предоставить госгарантии на 68,8 млрд грн.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 августа 2012 года составил 491,879 млрд грн, или 61,539 млрд долл., в т.ч. прямой госдолг составил 390,84 млрд грн.