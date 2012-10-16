На новое роуд-шоу нацпроектов потратят 11,9 млн грн

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроект) намерено потратить 11,9 млн грн на проведение 15 презентаций национальных проектов в государствах ЕС, Южной Америки, Азии, США, России и Канады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Госинвестпроекта Владислав Каськив на пресс-конференции в Киеве.

«По тендеру общая стоимость роуд-шоу – 11,9 млн грн. В прошлом году мы проводили тендер (по организации зарубежных роуд-шоу - УНИАН) на 17 млн, а потратили по факту – 9 млн. То есть фактические затраты вышли вдвое меньше», - сказал В.Каськив.

При этом он прямо не ответил на вопрос о том, есть ли четкие инвестиционные ожидания проведения презентаций национальных проектов.

«Мы об этом обязательно отчитаемся сразу, как закончим презентации. Но сейчас прямое следствие презентаций - те проекты, по которым мы уже подписываем соглашения», - сказал В.Каськив, напомнив о проекте строительства LNG–терминала.

«В прошлом году нас спрашивали – зачем мы едем в Испанию? А вышло так, что испанская компания стала одним из основных инвесторов проекта LNG–терминала. У нас есть проект «Олимпийская надежда» - это набор конкретных курортов, куда должен прийти инвестор. И мы показываем этот проект там, где есть инвесторы, способные прийти и реализовать этот проект – Австрия, Германия, Канада. Важен целевой подход, умение найти партнеров и обойти конфликт интересов», - подчеркнул глава Госинвестпроекта.

Он также рассказал, что первые презентации в рамках нынешнего роуд-шоу (второго по счету) уже прошли во Франции, Германии, Польше, Италии и России. «В этом году мы проводим презентации не только страны, но и конкретных проектов – с уже утвержденными ТЭО и решениями, принятыми на уровне Кабинета Министров», - добавил В.Каськив.

По его словам, в ходе уже прошедших встреч подписаны Меморандумы о взаимопонимании с французским банком LazardFreres, немецкой юридической компанией Noerr и Польским клубом бизнеса в сфере привлечения инвестиций для реализации украинских национальных проектов.

По информации Госинвестпроекта, до конца года будут проведены еще 10 презентаций проектов. В их число входят национальные проекты «Открытый мир», «Воздушный экспресс», «Чистый город», «LNG - терминал», «Олимпийская надежда 2022», «Зеленые рынки», «Технополис» и «ИнтермедикалЭкоСити».

Как сообщал УНИАН,Госинвестпроект планирует в текущем году привлечь в экономику Украины рекордную сумму инвестиций - 10 млрд долл. В осенью 2011 года Госинвестпроект уже проводил роуд-шоу в 16 финансовых центрах мира, потратив на эти цели 12,8 млн долларов.

В ходе роуд-шоу были презентованы те же проекты: LNG-терминал, “Олимпийская надежда – 2022”, “Чистый город”, “Открытый мир”, “Энергия природы».