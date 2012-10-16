Закрытие межбанка: доллар - 8,15/8,16 грн, евро - 10,61/10,62 грн

Во вторник, 16 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1520/8,1600, к 12:00 цены выросли до 8,1635/8,1710. К закрытию торгов ценовые уровни снизились - 8,1590/8,1640 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2634/38, к 12:00 цены поднялись - 0,2638/42. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2637/41. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,9200 (-0,0600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2945/1,3055.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5950/10,6070, к 12:00 цены ушли вверх - 10,6130/10,6270. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6155/10,6260.