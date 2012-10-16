Минфин привлек в госбюджет 2,03 млрд грн от продажи ОВГЗ

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 16 октября, Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 2,035 млн грн, сообщает министерство.

Так, Минфин удовлетворил по одной заявке на 5-летние и 7-летние госбумаги объемом 1 млрд грн каждая. Сумма привлечения составила 1,027 млрд грн по ОВГЗ с погашением 2 августа 2017 г. и 1,008 млрд грн для госбумаг с погашением 18 сентября 2019 года. Доходность госбумаг составила 14,3%.

Как сообщал УНИАН,Минфин в октябре планирует провести только два аукциона по продаже ОВГЗ - 16 и 23 октября. Инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет.

На последнем сентябрьском аукционе 25 сентября Минфину удалось привлечь в государственный бюджет 780,34 млн грн.

Справка УНИАН. На 15 октября объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составлял 185,744 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 93,787 млрд грн, банков — 75,833 млрд грн, нерезидентов — 6,109 млрд грн.