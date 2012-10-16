Чистая прибыль банка «Пивденный» выросла на 46,3%

Чистая прибыль банка «Пивденный» в январе-сентябре 2012 года выросла против показателя аналогичного периода 2011 года на 46,3% - до 45,309 млн грн.

Об этом говорится в отчете банка.

Согласно отчету, в III квартале 2012 года банк получил прибыль в размере 17,343 млн грн, против 12,384 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-сентябре уменьшились на 2% и на 1 октября 2012 г. составили 10,005 млрд грн, обязательства – на 2,9% – до 8,37 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 8% – до 7,294 млрд грн, собственный капитал вырос на 3% – до 1,63 млрд грн.

Уставный капитал банка в январе-сентябре 2012 года не изменился и на 1 октября составил 956,894 млн грн.

Справка УНИАН. Акционерный банк «Пивденный» зарегистрирован в 1993 году.

На 1 октября 2012 г. акциями банка владели: Юрий Родин (прямое участие – 18,2788%, опосредованное – 35,3853%), Тамара Родина (прямое участие – 1,4355%, опосредованное – 47,8979%), Веля Родина (прямое участие – 0,4273%, опосредованное – 33,7399%), Александр Родин (прямое участие – 2,3266%, опосредованное – 31,8406%), ООО «Теком» (прямое участие – 5,1686%, опосредованное – 9,9976%), Марк Беккер (прямое участие – 19,1539%, опосредованное – 3,1162%), Алла Ванецьянц (прямое участие – 11,2371%, опосредованное – 38,0963%), Левон Ванецьянц (прямое участие – 0,4619%, опосредованное – 33,7053%).