Объем продажи казначейских обязательств за первую неделю составил 47 млн долл.

Объем продажи казначейских обязательств для населения, номинированных в валюте, в течение первой недели составил 47 млн долл.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

“По оперативным данным, в течение первой недели была размещена почти половина от предложенного объема выпуска казначейских обязательств серии А на сумму около 47 млн долларов США”, - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал УНИАН, с 10 октября 2012 года Минфин в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 5 сентября 2012 № 836 «О выпуске казначейских обязательств» начал размещения казначейских обязательств на предъявителя в документарной форме общим объемом 200 млн долл. США (серий А и Б по 100 млн долл. каждая) со сроком обращения 2 года, номинальной стоимостью одной бумаги - 500 долларов США, процентной ставкой 9,2% годовых и уплатой купонов каждые шесть месяцев.

Продажа казначейских обязательств для физических лиц осуществляется по всей территории Украины, почти в 500 учреждениях “Ощадбанка”.

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