«Проминвестбанк» в январе-сентябре получил 10,7 млн грн убытка

«Проминвестбанк» (ПИБ, Киев) в январе-сентябре 2012 года получил убыток в 10,737 млн грн по сравнению с прибылью 5,838 млн грн за соответствующий период 2011 года.

Об этом говорится в отчетности банка, обнародованной на его сайте.

Согласно отчету, в III квартале 2012 года банк получил убыток 1,128 млн грн, против 2,23 млн грн прибыли за аналогичный период 2011 года.

Активы банка за январь-сентябрь увеличились на 9,6% и на 1 октября 2012 года составили 41,824 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 14,9%, до 31,07 млрд грн, обязательства - на 11,2%, до 36,779 млрд грн, уставный капитал — на 0,3%, до 5,299 млрд грн, собственный капитал сократился на 0,7%, до 5,045 млрд грн.

Справка УНИАН. «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») создан в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

«Проминвестбанк» (ПИБ) в первом полугодии 2012 года получил убыток в размере 9,61 млн грн.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) по состоянию на 1 апреля 2012 г. владеет 97,8502 % акций «Проминвестбанка».