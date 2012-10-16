Предоставление МФО права выпускать облигации в гривне остается актуальным - ЕБРР

Предоставление международным финансовым организациям (МФО) права выпускать облигации в гривне (соответствующий законопроект №9470 в мае т.г. прошел первое чтение в парламенте) остается актуальным.

Об этом заявил президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти на встрече с министром экономического развития и торговли Украины Петром Порошенко во время Ежегодного собрания Совета управляющих МВФ и Всемирного банка, которые прошло в Токио 12-14 октября.

Как сообщили УНИАН в Минэкономразвития по результатам встречи, «...ЕБРР намерен развивать свою деятельность на территории Украины в рамках программы финансирования резидентов в гривне. Поэтому законодательное урегулирование вопроса выпуска МФО облигаций в гривне позволит таким организациям эффективнее осуществлять кредитование украинской экономики и выбранных отечественных инвестиционных проектов».

Как сообщал УНИАН, МФО имеют право кредитовать в Украине в гривне, при этом, не сформирована законодательная база, которая бы позволяла привлекать им гривневые ресурсы для формирования пассивной базы.

В мае 2012 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно эмиссии облигаций международных финансовых организаций» (№9470). В частности, законопроектом предусматривается, что Кабинет министров Украины по согласованию с Национальным банком Украины будет выдавать МФО разрешение на осуществление эмиссии облигаций на территории Украины и будет устанавливать предельные объемы суммы выпуска таких облигаций.

Привлеченные средства должны использоваться исключительно для кредитования в гривне реального сектора экономики Украины.

При этом предлагается предоставить Кабинету министров Украины по согласованию с Национальным банком Украины устанавливать максимальный размер совокупной стоимости кредита, по которому может осуществляться кредитование.