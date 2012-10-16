«Укрэксимбанк» увеличил чистую прибыль на 21%

«Укрэксимбанк» (Киев) в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль на 20,9% – до 71,527 млн грн.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

При этом, прибыль за третий квартал составила 27,442 млн грн, что на 22,7% больше показателя соответствующего квартала 2011 года.

Активы банка за январь-сентябрь увеличились на 4,8% и на 1 сентября 2012 года составили 78,674 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов сократилась на 5,7% - до 40,493 млрд грн, обязательства выросли на 6,2% - до 60,928 млрд грн. Уставный капитал увеличился на 0,2% - до 16,447 млрд грн, собственный капитал изменился несущественно и составил 17,736 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.