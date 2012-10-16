ВР приняла Поправки к Статьям Соглашения МВФ

Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О принятии Поправок к Статьям Соглашения Международного валютного фонда».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 232 из 332 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в объяснительной записке к закону, настоящим документом предусматривается принятие Поправок к Статьям Соглашения МВФ относительно пересмотра квот государств-членов и реформы Исполнительного Совета, которые одобрены Резолюцией Совета управляющих № 66-2 от 15 декабря 2010 года. Неотделимой частью законопроекта являются поправки, которыми предлагается внести изменения в Статьи Соглашения МВФ.

В записке отмечается, что, учитывая требование Совета управляющих, которое изложено в Резолюции № 66-2 относительно реформирования квот стран - членов Фонда, Исполнительный Совет поддержал предложение увеличить размер квот для государств - членов Фонда, определенных для каждой страны в Дополнении 1 к Резолюции № 66-2. Учитывая отмеченное, Исполнительный Совет предлагает внести поправки в Статьи Соглашения, что позволит увеличить количество квот и предоставит Исполнительному директору, избранному большинством голосов, полномочий назначать второго заместителя Исполнительного директора.

В записке сказано, что после ратификации ВР поправок к Статьям Соглашения Международного валютного фонда будут выполнены внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу в Украине указанных Поправок.