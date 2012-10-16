После встречи с налоговиками артисты дополнительно задекларировали 5,4 млн доходов

Субъекты предпринимательской деятельности – физические и юридические лица, занятые в сфере шоу-бизнеса с начала 2012 года дополнительно задекларировали 5,4 млн грн доходов и дополнительно уплатили 250 тыс. грн налогов после проведения с ними разъяснительных бесед.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Вячеслав Бусарев.

По его словам, с 2011 года на учете в налоговых органах состоят 1839 субъектов хозяйствования, занятых театральной деятельностью и искусством. Из них 993 человека используют упрощенную систему налогообложения.

Однако, как подчеркнул В.Бусарев, ее применение не всегда оправдано. Мониторинг различных источников информации об артистах, в том числе Интернета и СМИ, позволил налоговикам раскрыть сразу несколько случаев сокрытия доходов, сумма которых превышала предельно допустимые показатели для упрощенной системы налогообложения.

«В ходе проведения разъяснительной работы в 2012 году артисты дополнительно задекларировали 5,4 млн грн, а в бюджет дополнительно уплатили 250 тыс. грн», - сказал В.Бусарев. Он также отметил, что санкции, применяемые к недобросовестным артистам, включают в себя не только разъяснительные беседы, но и административные штрафы в размере 170 грн или, в случаях выявлений начисленных, но не задекларированных доходов, в размере 15-17% таких доходов.

При этом чиновник отметил, что сокрытие доходов среди украинских артистов не носит массового характера. Более того, есть добросовестные плательщики, декларирующие свои доходы, полученные в том числе от выступлений за рубежом.

Всего, по словам В.Бусарева, украинские артисты заработали с начала года 91 млн грн. При этом сумма уплаченного налога составила 2,4 млн грн.

Справка УНИАН. Законом Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности" определены четыре группы предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе. К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих. Ко второй группе - физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн грн и имеют право нанимать 10 наемных работников. К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода не более 3 млн грн и количеством наемных лиц до 20 человек. Для таких предпринимателей ставка налога установлена на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность. К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица с объемом дохода не более 5 млн грн, правом нанимать до 50 человек и ставкой налога на уровне 3% или 5%.