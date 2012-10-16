НБУ после трехмесячного перерыва объявил об открытой продаже валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ), после трехмесячного перерыва, во вторник, 16 октября, объявил об открытой продаже валюты на межбанковском валютном рынке. Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

“Нацбанк сегодня на покупку (валюты — УНИАН) выставил 7,993 грн/долл., на продажу — 8,05 грн/долл.”, - сказал собеседник агентства.

По информации участников рынка, последний раз Нацбанк открыто выставлял котировки на покупку и продажу валюты еще в июле т.г. До сегодняшнего дня регулятор несколько раз объявлял о покупке валюты с рынка.

При этом в ежемесячной информации о состоянии золотовалютных резервов НБУ отчитывался как о покупке, так и продаже валюты.

В начале сентября, когда на рынке наблюдалось снижение курса гривни, продажу валюты осуществляли государственные банки.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо интервенций Нацбанка на валютном межбанковском рынке в сентябре составило 1,511 млрд долл.

Золотовалютные резервы НБУ в сентябре сократились на 2,5% - до 29,255 млрд долл.

За январь-сентябрь резервы снизились на 8%, или на 2,540 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).