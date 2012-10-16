ВТО ждет от Украины уступок в вопросе о повышении таможенных ставок

Ответное решение Всемирной торговой организации (ВТО) относительно намерений Украины пересмотреть ставки таможенных пошлин на импортированные товары будет зависеть от того, какие уступки Украина сможет предложить взамен. Об этом заявил генеральный директор ВТО Паскаль Лами в интервью Reuters.

Он напомнил, что правила ВТО позволяют стране предпринять шаги по повышению таможенных ставок по отдельным группам товаров, но они должны быть сбалансированы снижением пошлин по другим товарным группам. В конченом счете, добавил гендиректор ВТО, это - вопрос переговоров между Украиной и ее торговыми партнерами.

«Суть в том, что если вы сделаете свою экономику менее открытой по одной товарной позиции, вы должны это компенсировать путем открытия другой позиции. Так что это - вопрос переговоров», - сказал П. Лами.

Он также добавил, что «если Украина усиливает протекционизм в отношении одних товаров, она должна открыть рынок для других. И нам следует проанализировать баланс прежде, чем вдаваться в какие-либо суждения».

По информации Reuters, по крайней мере 19 стран уже высказали свою критическую позицию в отношении инициативы властей Украины, которая может подорвать основополагающие принципы системы глобальной торговли объемом в 18 триллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины почти на 371 товарную линию.

Это обращение вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку оно может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Государственного департамента США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке к вступлению в Таможенный союз.

В то же время, уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий в своем интервью газете «Зеркало недели. Украина» (№34 от 28 сентября 2012 г.) заявил, что пересмотр ставок таможенных пошлин не навредит переговорам по созданию зоны свободной торговли с Европейским Союзом и не связан с возможностью вступления в Таможенный союз.