Агентству Колесникова могут дополнительно выделить 35,5 млн грн

Кабинет министров Украины предлагает дополнительно выделить Национальному агентству по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов (Укревроинфрапроект) в государственном бюджете на текущий год 35,5 млн грн на развитие инфраструктуры.

Об этом говорится в законопроекте №11344 «О внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете на 2012 год» (относительно финансирования инфраструктурных проектов), внесенном в Верховную Раду 15 октября.

Согласно пояснительной записке к документу, текст которой размещен на сайте парламента, п.3 протокола заседания Кабмина от 23 мая 2012 года предусматривает выделение Укревроинфрапроекту дополнительных средств в сумме 800,2 тыс. грн на содержание учреждения до конца 2012 года.

Кроме того, в текущем году агентству необходимо предусмотреть дополнительные средства в размере 19 млн 721,9 тыс. грн для погашения зарегистрированной кредиторской задолженности за 2011 год по частичному возмещению процентов гостиницам за пользование кредитами.

Также Укревроинфрапроект определен государственным заказчиком Государственной социальной программы развития в Украине спортивной и туристической инфраструктуры в 2011-2012 годах.

С целью улучшения материально-технической базы зимних видов спорта в рамках выполнения этой программы в последующие годы планируется построить 25 спортивных сооружений и 21 инженерное сооружение. Для обеспечения строительства первоочередных объектов необходимо в текущем году изготовить проектно-сметную документацию на общую сумму 5 млн грн.

Кроме того, для осуществления закупки готового проекта спортивного сооружения на шесть тысяч мест, в рамках проведения в Украине финального турнира чемпионаты Европы 2015 года по баскетболу, необходимо 10 млн гривен.