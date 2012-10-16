Банк «Финансы и кредит» сократил прибыль на 50%

Банк «Финансы и кредит» (г. Киев) в январе-сентябре 2012 года сократил прибыль против аналогичного периода 2011 года на 50% - до 1,552 млн грн.

Об этом говорится в отчете банка.

Согласно отчету, в III квартале 2012 года банк получил 0,573 млн грн прибыли против 0,314 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-сентябре выросли на 2,7% и на 1 октября 2012 года составили 22,61 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 4,7%, до 18,29 млрд грн, обязательства - на 3%, до 20,83 млрд грн.

Уставный капитал банка в январе-сентябре т.г. оставался на уровне 2 млрд грн, собственный капитал вырос на 0,09% - до 1,78 млрд грн.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» основан в 1990 году, входит в группу крупнейших банков.

Основными акционерами банка, по состоянию на 1 октября 2012 года, являются АТ «F&C Realty» – 47,06%, ООО «Аскания» – 48,88%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину Жеваго.

Банк «Финансы и кредит» в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, сократил убыток в 2,4 раза – до 79,163 млн грн.