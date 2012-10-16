Госналогслужба готова вводить всеобщее декларирование доходов гражданами

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) готова к введению в Украине системы всеобщего декларирования доходов, однако окончательное решение об этом должны принимать законодатели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор департамента налогообложения физических лиц ГНСУ Вячеслав Бусарев.

«Мы готовимся (к введению всеобщего декларирования - УНИАН), изучаем положительный опыт европейских стран. Разработан перечень документов. Если инициатива будет принята на законодательном уровне, мы готовы ее реализовать», - сказал В.Бусарев и добавил, что граждане смогут подавать отчетность в электронном виде с использованием электронных ключей.

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба Украины настаивала на введении обязательного декларирования доходов всем гражданами. Для этого ГНС разработала новую, упрощенную форму декларацию. На 1 июля 2012 года в органы ГНС декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2011 году, подали 624,6 тыс. граждан Украины. Общая сумма задекларированного гражданами дохода составила 36,6 млрд грн.