Принцип формирования и выполнения государственного и местных бюджетов подкорректирован

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно формирования и выполнения государственного и местных бюджетов)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 242 из 317 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Цель закона - урегулировать отдельные вопросы формирования и выполнения государственного и местных бюджетов, улучшить управление бюджетными средствами, повысить финансовую возможность местных бюджетов, а также согласовать нормы Бюджетного кодекса с другими законодательными актами Украины.

Основными положениями закона являются:

исключение платы за лицензии и платы за государственную регистрацию из состава доходов местных бюджетов, которые учитываются при определении межбюджетных трансфертов (корзина первая), и включение таких платежей в состав доходов таких бюджетов, которые не учитываются при определении межбюджетных трансфертов (корзина вторая);

пересмотр условий софинансирования из местных бюджетов инвестиционных программ (проектов), осуществляемых за счет соответствующей субвенции из государственного бюджета (в зависимости от объема такой субвенции, а не от поступлений бюджета развития местного бюджета), а также нормирование использования средств государственного фонда регионального развития с софинансированием из местных бюджетов и средств бюджета развития;

применение ежедекадных (вместо ежемесячных) нормативов отчислений средств на субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах;

расширение полномочий по передаче средств между местными бюджетами на осуществление расходов местных бюджетов, которые учитываются при определении межбюджетных трансфертов, а именно: между районными бюджетами, между городскими бюджетами и между областными и районными, городскими бюджетами;

определение основных источников формирования и направлений использования специального фонда государственного бюджета на постоянной основе непосредственно в Бюджетном кодексе, а не ежегодно в законе о государственном бюджете;

уточнение названий и видов доходов, приведение их перечня в соответствие с бюджетной классификацией.

Кроме того, закон содержит положения по согласованию Бюджетного кодекса с Налоговым кодексом и другими законодательными актами, в частности, относительно:

уточнения названий и видов доходов, приведения их перечня в соответствие с бюджетной классификацией;

дополнения перечня льготных категорий, которым предоставляются льготы за счет субвенций из государственного бюджета на осуществление государственных программ социальной защиты, детскими домами семейного типа и приемными семьями;

предоставления финансовой поддержки общественным объединениям.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован под №11332.