Расходы МИДа на ремонт помещений и системы отопления увеличены - в кабинетах холодно

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 год" (относительно увеличения объема расходов по бюджетной программе 1401010 "Руководство и управление в сфере государственной политики относительно внешних отношений") (№ 11340). За данное решение проголосовали 268 из 322 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что данный закон принимается в целях финансового обеспечения реализации первоочередных мероприятий по проведению текущего ремонта помещений админздания Министерства, гидрохимической очистки системы отопления здания, выполнение комплекса работ с целью устранения имеющихся грибковых поражений архивных материалов и помещения Отраслевого государственного архива МИД Украины, осуществление своевременной оплаты за теплоснабжение и электроэнергию, обустройство мебелью реконструированного помещения части третьего этажа админздания МИД.

"Указанная цель будет достигнута путем уменьшения объема расходов потребления по бюджетной программе 1401030 "Функционирование зарубежных дипломатических учреждений Украины и расширения сети собственности Украины для потребностей этих учреждений" на сумму 5 млн грн и увеличения объема расходов по бюджетной программе 1401010 "Руководство и управление в сфере государственной политики относительно внешних отношений" с направлением указанных средств на расходы потребления - 2 млн 240 тыс. гривен и расходы развития - 260,0 тыс. гривен ".

В записке отмечается, что в зимний период "во время сильных морозов температура воздуха в кабинетах Министерства составляет + 15 градусов, а в некоторых и до + 9 градусов".