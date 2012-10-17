Moody's подтвердило рейтинг Испании, прогноз – негативный

Агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг Испании на уровне «Baa3», прогноз по рейтингу – негативный, говорится на сайте агентства.

Краткосрочный рейтинг остается на уровне «Prime-3».

В октябре Standard & Poor понизило рейтинг Испании на две ступени, краткосрочный – на одну ступень.

Как сообщал УНИАН, 11 октября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Испании сразу на две ступени - до "BBB-"с "BBB+", краткосрочный - на одну ступень, до "A-3"с "A-2".

16 октября международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило долгосрочные кредитные рейтинги контрагента 11 испанских банков, краткосрочные рейтинги четырех финансовых организаций, а также поместило в список на пересмотр в сторону понижения рейтинги еще шести банков.

В частности, рейтинг банка BBVA был снижен до "ВВВ-" с "ВВВ+", рейтинг Sandander - до "ВВВ" с "А-", CaixaBank - до "ВВВ-" с "ВВВ",