Миссия МВФ посетит Украину 26 октября-2 ноября. Главный вопрос - реформа финсектора

Техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ) планирует с 26 октября по 2 ноября обсудить в Киеве правительственные программы реформирования финансового сектора, сообщили УНИАН в киевском офисе МВФ.

"В рамках продолжающегося сотрудничества с Национальным банком Украины (НБУ), техническая миссия МВФ посетит Киев 26 октября - 2 ноября для обсуждения правительственной программы реформирования государственного сектора”, - говорится в сообщении со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Макса Альера.

В ходе визита планируется рассмотреть, в том числе, меры властей по решению вопроса проблемных кредитов, улучшению условий для банковского кредитования и приоритетные направления реформ на 2013 год.

Как сообщал ранее УНИАН, украинские власти заявили, что считают целесообразным продление действующей программы сотрудничества с МВФ, которая была начата в 2010 году, а не разработку новой.

После одобрения двухлетней программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности. относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.