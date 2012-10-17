Межбанк снова открылся ростом котировок - 8,1550/8,1650 грн/долл.

В среду, 17 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок - 8,1550/8,1650 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись - 0,2648/53, котировки по евро-гривне ушли вверх - 10,6855/10,7005. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова выросли - 1,3107/09 (вторник - 1,2998/1,2300).

Во вторник, 16 октября, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9930/8,0500.