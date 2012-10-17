На торгах в среду возможен откат пары EUR/USD в район 1,2980 - эксперт

На торгах в среду, 17 октября, возможен откат пары EUR/USD в район 1,2980 до прояснения ситуации в еврозоне, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, пара будет получать спрос со стороны оптимистов, однако есть один момент: Греция и «Тройка» никак не достигнут окончательного консенсуса в переговорах. Таким образом, текущая ситуация указывает на то, что транш не будет утвержден на этой неделе. Если так, потенциал роста пары довольно ограничен.

Для GBP/USD сегодня ключевой день недели – публикация протокола прошлого заседания MPC. Несмотря на то, что показатели инфляции остаются чуть выше целевого уровня в 2%, тенденция нисходящая. Кроме того, слабые экономические данные последних дней говорят о том, что Комитет действительно может решиться на дополнительное смягчение на ближайшем заседании, а если сторонники этого уже были отмечены на прошлой встрече, то у пары прямая дорога "на юг" - цель на 1,60 после прорыва промежуточной поддержки 1,6060. Печальные данные с рынка труда только ускорят движение.

USD/JPY, вероятно, будет удерживаться в рамках диапазона 78,60-78,80. Экономические релизы из США вряд ли привлекут особое внимание. Единственным катализатором могут стать неожиданные известия с корпоративных полей.