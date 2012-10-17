«ОТП Банк» за 9 месяцев сократил чистую прибыль до 3,6 млн грн

«ОТП Банк» (г. Киев), входящий в группу крупнейших банков Украины, в январе-сентябре 2012 года получил чистую прибыль в размере 3,571 млн грн по сравнению с 444,903 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Об этом говорится в отчете банка.

Согласно отчету, во III квартале банк получил прибыль 35,923 млн грн по сравнению с 65,084 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-сентябре сократились на 11% и на 1 октября 2012 года составили 19,956 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 16,5%, до 14,05 млрд грн, обязательства – на 13,6%, до 16,719 млрд грн. Уставный капитал банка в январе-сентябре 2012 г. оставался на уровне 2,868 млрд грн, собственный капитал вырос на 1,9% – до 3,24 млрд грн.

Справка УНИАН. «OTП Банк» создан в 1998 году и на сегодняшний день входит в группу крупнейших украинских банков.

«ОТП Банк» в I полугодии 2012 г. получил 38,6 млн грн убытка против 110,3 млн грн прибыли годом ранее.

«ОТП Банк» в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил чистую прибыль на 3,2% – до 581,76 млн грн.

Венгерский OTP Bank владеет 100% ПАО «ОТП Банк».