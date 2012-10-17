«Укрсоцбанк» в январе-сентябре сократил чистую прибыль на 1,4% – до 6,2 млн грн

АКБ «Укрсоцбанк» (г. Киев) в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, сократил чистую прибыль на 1,4% – до 6,199 млн грн.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

Согласно отчету, прибыль банка в III квартале 2012 года составила 1,726 млн грн против 1,129 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-сентябре 2012 года выросли на 0,4% и на 1 октября составили 40,35 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – уменьшились на 4,2%, до 27,84 млрд грн, обязательства – выросли на 0,7%, до 33,85 млрд грн.

Уставный капитал в отчетном периоде оставался на уровне 1,27 млрд грн, собственный капитал сократился на 1,6% – до 6,52 млрд грн.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, входит в группу крупнейших банков Украины.

«Укрсоцбанк» в январе-июне 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, сократил чистую прибыль на 13% – до 4,47 млн грн.

«Укрсоцбанк» в 2011 году получил чистую прибыль 14,853 млн грн.

На 1 октября 2012 года основными акционерами банка были украинская «Ферротрейд Интернешнл» прямое участие – 69,1456% и UniCredit Bank Austria AG прямое участие – 28,5171%, опосредованное – 69,1456%.