«Ощадбанк» в январе-сентябре увеличил прибыль на 6,8% – до 411,023 млн грн

«Ощадбанк» (Киев) в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль на 6,8% – до 411,023 млн грн.

Об этом говорится в отчетности, обнародованной на сайте банка.

Активы банка за отчетный период увеличились на 17,5% и на 1 октября 2012 года составили 86,475 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов сократились на 0,1%, до 50,397 млрд грн, обязательства выросли на 22,7%, до 68,6 млрд грн. Уставный капитал оставался на уровне 15,538 млрд грн, собственный капитал увеличился на 1,1% – до 17,874 млрд грн.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.