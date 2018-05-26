До девальвации - как до Нового года…

Национальный банк Украины после трехмесячного перерыва 16 октября объявил об открытой продаже валюты на межбанке. Курс покупки - 7,993 грн/долл., продажи - 8,05 грн/долл. Последний раз регулятор открыто выставлял котировки на покупку и продажу валюты в июле. Такое поведение главного банка страны вполне логично и предсказуемо – доллар снова стал расти (15 октября достиг месячного максимума – 8,15-8,16 грн/долл.). Регулятор на корню ликвидировал почву для паники и спекуляций, которые имели место в сентябре. Таким образом, можно смело делать вывод – до выборов НБУ будет всеми силами удерживать курс нацвалюты. Об этом свидетельствует и его постановление (№402), которым предусмотрено осуществление им валютных интервенций по единому курсу для сглаживания значительных колебаний обменного курса гривни - «в соответствии с ситуацией на валютном рынке Украины». В документе также говорится о возможности проведения адресных интервенций, в случае возникновения срочной необходимости общегосударственного значения. Меры расписаны на четвертый квартал. Другими словами, обвала гривни не должно быть вплоть до Нового года.

Ради курса вычищаем сусеки

Все бы ничего, если бы не одно но. До «исторического дня» - триумфального выхода на межбанк 16 октября - НБУ несколько раз объявлял о покупке валюты на рынке. При этом в ежемесячной информации о состоянии золотовалютных резервов он отчитывался как о покупке, так и ее продаже. И эти данные наводят на неутешительные мысли. Подобные операции, несомненно, не могут не сказаться на состоянии ЗВР. Вторая сторона медали – «самочувствие» резервов имеет прямое отношение к курсу, верней, его стабильности.

***Отрицательное сальдо интервенций НБУ на валютном межбанке в сентябре составило 1,511 млрд долл. Золотовалютные резервы Нацбанка в сентябре сократились на 2,5% - до 29,255 млрд долл., за январь-сентябрь на 8%, или на 2,540 млрд долл. с 31,795 млрд долл.

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По оценке аналитиков FOREX CLUB в Украине, гривню ожидает умеренная девальвация. Курс наличного доллара к концу декабря может повыситься до 8,25-8,40 грн. На стоимость нацвалюты осенью будут оказывать влияние как внешние, так и внутренние факторы. То, что доллар на международном рынке будет оставаться под давлением до конца года, окажет поддержку валютам развивающихся стран, в том числе, гривне. Тем не менее, существуют внутренние факторы, которые пока не в нашу пользу, что может привести к ее умеренной девальвации после парламентских выборов.

Третья программа количественного смягчения в США (QE3) в отличие от первой и второй не поддерживает мировые цены на сталь. Глобальный спрос на нее снижается, что уже привело к сокращению экспорта из Украины продукции металлургии – пока главного источника валюты. В целом, текущий счет платежного баланса остается дефицитным, и этот дефицит на фоне долгового кризиса в еврозоне постепенно увеличивается. Такая тенденция может продолжиться до конца года.

Давление на гривню также будет оказывать растущий спрос на наличную валюту в стране на фоне высоких девальвационных настроений в обществе. Так, чистое сальдо покупки иностранной валюты в сентябре 2012 года выросло на 149,25% - до 1801,6 млн долларов. Вероятно, после парламентских выборов темпы роста спроса на валюту несколько снизятся, однако сам рост сохранится. Кроме того, может увеличиться отток валюты для погашения задолженности банковского сектора, что связано с разрастающимся долговым кризисом в еврозоне.

«Для удержания гривни от более существенного падения НБУ придется расходовать свои ЗВР, которые до конца года могут сократиться еще на 1,5 млрд. долларов - до 27,75 млрд. долларов. Параллельно с этим процессом будет происходить умеренная девальвация гривни. Тем не менее, существенных колебаний стоимости национальной валюты в осенний период ожидать не стоит», – считает Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

В то же время, перспективы доллара США на международном рынке до конца года остаются неутешительными. Основное давление на американскую валюту, по мнению Руслана Демуса, эксперта FOREX CLUB во Львове, будет оказывать ожидание обращения Испании за финансовой помощью, что приведет к запуску европейского стабилизационного механизма (ESM). Тем не менее, несколько поддержать доллар может сам факт объявления третьего количественного смягчения в США, после чего европейская валюта традиционно снижается. Курс валютной пары EUR/USD к концу года может повыситься на 2% - до 1,3200.

Между тем, по мнению Александра Охрименко, президента Украинского аналитического центра, вероятность плановой девальвации курса гривни до 8,25-8,4 до конца текущего года существует, но она небольшая. «В условиях высоких цен на российский газ и роста потребности в нем с учетом зимнего периода не стоит ожидать девальвации гривни даже до уровня 8,2 грн/долл. Если и будет принято решение о плановой девальвации, то данный процесс может начаться только в марте следующего года. Хотя и это маловероятно, так как девальвация гривни в Украине малоэффективный метод решения текущих проблем. Она не позволит увеличить объем украинского экспорта, так как стоимость экспорта, а это - металл и продукция химпрома, зависит от цен на газ и нефть, которые Украина покупает за валюту. Не исключено, что после выборов валютный ажиотаж будет снижаться. Состоится частичный возврат валюты из оффшоров, кроме того, зарубежные инвесторы, если не будет политических катаклизмов на выборах, могут активизировать кредитование украинского правительства и бизнеса, а также скупать наши активы. Как правило, перед выборами инвестиционная активность сокращается», - пояснил Охрименко.

Евро больше не в почете

Нельзя пропустить и тот факт, что на сегодня НБУ активно избавляется от евро, скупая при этом американский доллар. За сентябрь Нацбанк продал евровалюты на 1,2 млрд. Причина такого поведения - в сентябре курс евро/доллар вырос на международном рынке, что дало возможность получить регулятору неплохой доход от продажи. Кроме того, с начала года НБУ скупает золото - общая сумма вложений в этот драгметалл в ЗВР выросла почти на 27% - до 2 млрд долл. В результате всех этих операций, несмотря на то, что НБУ продал из ЗВР такое большое количество евро, объем резервов сократился меньше, чем было продано валюты. Но главная тенденция - НБУ планово отходит от однобокой ориентации только на доллар.

Ивченко поясняет такие действия НБУ тем, что текущие ценовые уровни евро на международном рынке привлекательны для его продажи, и пока нет уверенности в дальнейшей стабильности валюты. В свою очередь доллар США остается стабильной в условиях кризиса валютой и пользуется спросом, в том числе, со стороны центральных банков.

«На данный момент в ЗВР отчетливо прослеживается тенденция увеличения веса золота, австралийского доллара, сокращение доли евро и стабильная доля доллара США. Вероятно, ближайшие несколько месяцев НБУ будет и далее придерживаться такой тактики», - отмечает Ивченко.

Охрименко подчеркивает, что существует два прогноза относительно будущего резервов НБУ. Один из них - пессимистический: ЗВР до конца года сократятся на 1,5 млрд долл., до 28 млрд долл., что связано, прежде всего, с необходимостью погасить внешние долги на сумму около 2 млрд. долл. Но существует и оптимистический прогноз: ЗВР на конец года вырастут на 0,5-1 млрд. долл. - после выборов правительство сможет без особых проблем продать еврооблигации еще на 2 млрд долл., плюс предполагаемое увеличение вложений нерезидентов после выборов.

Итого: гривня резко не упадет, по крайней мере, до выборов. Власть до последнего будет удерживать курс, чтобы не спровоцировать электорат на резкие негативные в отношении ее действия. При осуществлении планов верхов на выборах до Нового года все будет идти своим чередом - более-менее спокойно. Но если раскладу «семьи» не суждено сбыться, то потрясения на валютном рынке исключать нельзя. Инвесторы на перемены плохо реагируют, стабильность для них превыше всего. Но смена управления, как свидетельствует мировая практика, не надолго вводит рынок в ступор. К ней быстро адаптируются и играют по новым правилам. Хотя, среднему украинцу не стоит сильно заморачиваться – не те ходы для трепа нервов.

Нана Черная (УНИАН)