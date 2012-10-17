Днепропетровский горсовет решил выпустить облигации на 100 млн грн
Днепропетровский городской совет решил выпустить облигации серии «А» на 100 млн грн.
«Плюс облигаций в том, что от города не требуется предоставления залога», - сообщил журналистам председатель бюджетной комиссии Днепропетровского городского совета Евгений Морозенко.
Средства будут направлены для проектирования и строительства участка автомобильной дороги с развязкой на Криворожском шоссе и с примыкающей к автомобильной дороге Киев-Луганск-Изварино.
Процентная ставка составляет 19% годовых. Номинал акции - 1 тыс. грн.
Срок размещения на фондовой бирже «Перспектива» с 22 октября по 17 декабря текущего года.
Срок погашения- с 19 октября 2015 года.
Андеррайтером выпуска выступит ООО «Спарта Капитал» (Киев). Платежный агент - «Укргазбанк».