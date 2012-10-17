В Украине уровень бедности в городах приближается к показателям в селах - эксперт

В Украине в последние годы наблюдается сближение уровня бедности между городом и селом за счет ухудшения показателей жизни городского населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заведующая отделом исследования уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований НАН Украины Людмила Черенько сегодня на пресс-конференции, посвященной Международному дню борьбы с бедностью.

«Четвертый год мы наблюдаем сближение уровня бедности между городом и селом. С одной стороны это позитивно, потому что до 2008 года эти показатели расходились, то есть образовывалась пропасть между городом и селом. Последние годы эта пропасть уменьшается, но не потому, что улучшается жизнь сельского населения, а потому, что ухудшаются показатели по городам, в первую очередь по малым городам», - сказала Л.Черенько.

По ее словам, «обычно позитивную стабильную ситуацию с бедностью» имеют Киев, Ивано-Франковская, Львовская области, несколько восточных регионов – Донецк, Запорожье и Харьков. А сложная ситуация традиционно складывается в Волынской, Кировоградской областях, также в этот список попадают иногда Ривненская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Эксперт констатировала прогресс Украины по одному из критериев определения бедности населения – абсолютной бедности, в тоже время отметив ухудшение ситуации по другим, в частности, по критерию относительной бедности и структурному.

Так, по показателю абсолютной бедности населения в стране в 2011 году наблюдалось снижение масштабов в сравнении с 2010 г. - с 16,8 до 14,6 по критерию прожиточного минимума, а по международному критерию - 5 долларов США в сутки на человека, рассчитанные исходя из покупательской способности, - с 2,5% до 1,7%.

«По преодолению масштаба абсолютной бедности мы делаем значительные успехи. Может не всегда имеем одинаковые темпы снижения этого показателя, но тем не менее, тенденция к снижению абсолютной бедности прослеживается», - отметила Л.Черенько.

В тоже время она обратила внимание на ключевой критерий уровня бедности - относительная бедность. «Он показывает как распределяются доходы общества, какой принцип распределения в разных слоях общества. Если этот показатель не изменяется, то мы можем говорить о том, что каким бы ни был экономический рост, все равно от него эффект распределится пропорционально между группами населения – бедные не получат в равных частях с богатыми от этого экономического роста. Фактически они оторвутся от богатых еще дальше в случае экономического роста», - пояснила Л.Черенько.

По ее данным, по относительной бедности происходили позитивные изменения в 2010 году, и тогда Украина имела показатель 24,1. «2011 год – выход из кризиса, но показатели указывали, что нет тенденции вернуться обратно в докризисный период. Если это было 24,1% в 2010-м, то в 2011-м – это 24,3%. Сегодня экономический рост не идет большими темпами. И наверняка в 2012-м и 2013-м годах эти темпы не будут очень высокими. И исходя из этого, мы думаем, что показатель останется 24,3, хотя мы закладывали снижение», - сообщила эксперт.

Структурный критерий отображает соотношение бюджета украинца и его потребления. Как пояснила Л.Черенько, по нему бедными считаются те, у кого больше 60% бюджета идет на питание. «Если в 2010 году таких украинцев было 41,2%, то в 2011 – 41,5%. Рост незначительный, но, к сожалению, нарушилась положительная тенденция. До 2008 года по этому показателю уровень бедности снижался и тенденция была настолько уверенная, что никто не думал об обратном процессе. Сегодня мы уже вышли на уровень 2006 года, т.е. мы вернулись на несколько лет назад», - отметила она.

По словам Л.Черенько, эти объективные признаки ухудшения ситуации определенных групп населения подтверждаются и самооценкой граждан Украины: в 2011 году бедными называли себя 60%, тогда как в 2010 г. - 57,8%.

Оценивая действия государства на пути борьбы с бедностью, Л.Черенько отметила, что нельзя сказать, что нет усилий по улучшению ситуации, но в стране тяжело продвигаются реформы, особенно в части социальной поддержки. «Нужно серьезно думать об изменении принципа распределения доходов», - заявила эксперт.

Старший программный менеджер Программы развития ООН Екатерина Рыбальченко сказала, что Украина в мировом масштабе все же имеет неплохие показатели борьбы с бедностью.

«Из трех основных задач, перед которыми Украина поставлена в рамках достижения цели – борьба с бедностью до 2015 года - две на сегодняшний день выполнены, третья остается такая, которую еще нужно решать», - констатировала она.

В частности, уточнила она, выполняются показатели по ликвидации бедности по критерию 5 долларов США в сутки, а также сокращена численность бедных среди детей и работающих.

«Однако удельный вес населения, чье потребление является ниже уровня фактического прожиточного минимума, продолжает расти. И в 2011 году этот показатель составил 25,8 против 23,5 в 2010 году. Эту задачу нужно еще решать», - сказала представитель Программы развития ООН.