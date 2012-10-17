Существенных колебаний гривни в осенний период ожидать не стоит - эксперт

Для удержания гривни от падения Нацбанку Украины придется расходовать свои золотовалютные резервы, которые до конца года могут сократиться еще на 1,5 млрд. долларов - до 27,75 млрд. долларов, параллельно с этим процессом будет происходить умеренная девальвация гривни, считает Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

«Для удержания гривни от более существенного падения НБУ придется расходовать свои ЗВР, которые до конца года могут сократиться еще на 1,5 млрд. долларов - до 27,75 млрд. долларов. Параллельно с этим процессом будет происходить умеренная девальвация гривни. Тем не менее, существенных колебаний стоимости национальной валюты в осенний период ожидать не стоит», – считает эксперт.

По оценке аналитиков FOREX CLUB в Украине, гривню ожидает умеренная девальвация. Курс наличного доллара к концу декабря может повыситься до 8,25-8,40 грн. На стоимость нацвалюты осенью будут оказывать влияние как внешние, так и внутренние факторы. То, что доллар на международном рынке будет оставаться под давлением до конца года, окажет поддержку валютам развивающихся стран, в том числе, гривне. Тем не менее, существуют внутренние факторы, которые пока не в нашу пользу, что может привести к ее умеренной девальвации после парламентских виборов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ), после трехмесячного перерыва, во вторник, 16 октября, объявил об открытой продаже валюты на межбанковском валютном рынке.

По информации участников рынка, последний раз Нацбанк открыто выставлял котировки на покупку и продажу валюты еще в июле т.г. До сегодняшнего дня регулятор несколько раз объявлял о покупке валюты с рынка.

При этом в ежемесячной информации о состоянии золотовалютных резервов НБУ отчитывался как о покупке, так и продаже валюты.

В начале сентября, когда на рынке наблюдалось снижение курса гривни, продажу валюты осуществляли государственные банки.

Как сообщал УНИАН,отрицательное сальдо интервенций Нацбанка на валютном межбанковском рынке в сентябре составило 1,511 млрд долл.

Золотовалютные резервы НБУ в сентябре сократились на 2,5% - до 29,255 млрд долл.

За январь-сентябрь резервы снизились на 8%, или на 2,540 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

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