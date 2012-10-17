Вероятность девальвации гривни до конца текущего года существует, но небольшая - эксперт

Вероятность плановой девальвации курса гривни до уровня 8,25-8,4 грн/долл. до конца текущего года существует, но она небольшая, считает Александра Охрименко, президента Украинского аналитического центра.

«В условиях высоких цен на российский газ и роста потребности в нем с учетом зимнего периода не стоит ожидать девальвации гривни даже до уровня 8,2 грн/долл. Если и будет принято решение о плановой девальвации, то данный процесс может начаться только в марте следующего года. Хотя и это маловероятно, так как девальвация гривни в Украине малоэффективный метод решения текущих проблем. Она не позволит увеличить объем украинского экспорта, так как стоимость экспорта, а это - металл и продукция химпрома, зависит от цен на газ и нефть, которые Украина покупает за валюту. Не исключено, что после выборов валютный ажиотаж будет снижаться. Состоится частичный возврат валюты из оффшоров, кроме того, зарубежные инвесторы, если не будет политических катаклизмов на выборах, могут активизировать кредитование украинского правительства и бизнеса, а также скупать наши активы. Как правило, перед выборами инвестиционная активность сокращается», - пояснил Охрименко.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ), после трехмесячного перерыва, во вторник, 16 октября, объявил об открытой продаже валюты на межбанковском валютном рынке.

По информации участников рынка, последний раз Нацбанк открыто выставлял котировки на покупку и продажу валюты еще в июле т.г. До сегодняшнего дня регулятор несколько раз объявлял о покупке валюты с рынка.

При этом в ежемесячной информации о состоянии золотовалютных резервов НБУ отчитывался как о покупке, так и продаже валюты.

В начале сентября, когда на рынке наблюдалось снижение курса гривни, продажу валюты осуществляли государственные банки.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо интервенций Нацбанка на валютном межбанковском рынке в сентябре составило 1,511 млрд долл.

Золотовалютные резервы НБУ в сентябре сократились на 2,5% - до 29,255 млрд долл.

За январь-сентябрь резервы снизились на 8%, или на 2,540 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

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