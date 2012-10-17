«Правэкс-Банк» увеличил убыток в 9 раз

«Правэкс-Банк» (Киев) за январь-сентябрь 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил убыток в 9,4 раза — до 207,241 млн грн, говорится в отчетности банка.

При этом убыток за третий квартал составил 194,241 млн грн, что в 7 раз больше показателя соответствующего квартала 2011 года.

Активы банка за указанный период сократились на 9,6% и на 1 октября 2012 года составили 5,253 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 12%, до 3,677 млрд грн, обязательства - на 18%, до 3,896 млрд грн.

Уставный капитал банка за отчетный период был увеличен на 0,5% - до 941,920 млн грн, собственный капитал — на 27%, до 1,357 млрд грн.

Справка УНИАН. АКБ "Правэкс-Банк" создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

Intesa Sanpaolo владеет 100% акций "Правэкс-Банка".