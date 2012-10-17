Тигипко: Украина не готова выполнить требования МВФ

Правительство Украины не готово прислушаться к рекомендациям Международного валютного фонда, посоветовавшим увеличить тарифы на газ для населения с одновременным введением адресной помощи малоимущим гражданам.

Об этом в комментарии УНИАН заявил вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей Тигипко.

«Пока мы к таким решениям не готовы. Из-за этого (увеличения тарифов и введении адресной помощи - УНИАН) могут сильно пострадать люди, которые не смогут претендовать на такую поддержку. Пострадает средний класс. На такое увеличение тарифов правительство не готово», - сказал С.Тигипко.

По его словам, на сегодняшний день вопрос тарифов остается дискуссионным, в то время как компромиссным решением могло бы стать скорейшее внедрение программ энергосбережения.

«Компромисс – начало целого ряда энергосберегающих программ, которые бы позволили населению брать дешевые долгосрочные и среднесрочные кредиты на решение вопросов энергосбережения. Если бы заработали программы по замене окон, утеплению крыш, подвалов, замене котлов, вот тогда мы бы могли говорить о некоем постепенном повышении тарифов, и то для людей богатых», - сказал С.Тигипко.

Как сообщал УНИАН, крупнейший кредитор Украины - Международный валютный фонд, в очередной раз обратил внимание украинских властей на неэффективность политики поддержания искусственно заниженных цен на газ и тепло для населения, предложив повысить тарифы с одновременным увеличением адресной помощи малоимущим, говорится в обнародованном Фондом отчете. Эксперты МВФ отмечали, что практика продажи газа по заниженным ценам приводит к разбалансировке финансового состояния государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины», который 2011 год завершил с расходами в размере 135 млрд грн при доходах в 114 млрд грн.

В отчете под названием «Газовая ценовая политика Украины: Распределительные последствия повышения тарифов» отмечается, что увеличение тарифов на газ для населения, к примеру, на 20% приведет к сокращению потребления газа на уровне 5% и тепла - на 3%.

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