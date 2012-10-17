Индекс Украинской биржи снизился на 0,20%, индекс ПФТС - на 0,09%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 17 октября, снизился на 0,20% – до 882,60 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 66 млн грн, из них на фондовом рынке – 31,5 млн грн, на срочном рынке – 34,6 млн грн.

Лидером снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (-1,54%), "Укрсоцбанка" (-1,52%), повышения - Енакиевского метзавода (+1,14%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,09% – до 321,63 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 81,9 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 75,5 млн грн, на облигации предприятий - 5,9 млн грн.